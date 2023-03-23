明基基金會與明基、佳世達攜手ESG社區服務，提供員工一日志工假，以服務創造體驗，帶領集團志工投入環境共好，走進臺灣土地，進行公民參與和社會實踐。連續二年的苗南海岸淨灘行動，集團志工前往苗栗苑裡、通霄、後龍，透過環保團體、地方組織和社區協力，從在地角度學習與海共生的態度與方式，認識海洋環境議題。

2022年苗南海岸淨灘活動逾200人參與，清運超過700公斤的海洋廢棄物，並進一步導入International Coastal Cleanup（簡稱ICC）國際淨灘行動紀錄表，將清除的廢棄物分類紀錄，提供長期累積的數據，跟著地方團體走讀社區，瞭解沿海鄉鎮的海洋文化、生態環境，為防治海洋廢棄物展開實際行動。

明基基金會執行長陳哲妮表示，春日3月再度帶領明基、佳世達志工前往苑裡海岸淨灘，沿岸因「突堤效應」沙害嚴重，海岸深處長年堆積巨量大型垃圾，明基、佳世達志工與在地團體「海線一家親環保協會」聯手分工，從海灘深處清運出漁網、輪胎、保麗龍等大型廢棄物，合力抬運沉重的廢棄物步行越過堤防，並採人龍接力隊型，拉出長長隊伍，將裝滿垃圾的飼料袋、廢棄物清運上岸，一個上午清運出79件大型漁業廢棄物、總計238.7公斤的海洋垃圾。

現地親見海廢問題的嚴重，志工們也將海廢垃圾按ICC的規範仔細分類，繁瑣的項目分類和反覆的處理工序，完成旋開寶特瓶的瓶蓋、拆除膠膜等回收步驟，志工在彎腰勞動中深刻反思，垃圾減量確實應從日常購買選擇做起，並將減塑種子帶回生活，減少日常一次性塑膠的使用，共同應對全球環境危機。

淨灘不僅影響環境面（Environment），同時連結企業對地方發展的社會（Social）參與，透過建立組織的永續文化來達到公司治理（Governance）。陳哲妮強調，明基基金會將長期招募志工出發苗南海岸淨灘，見識海島臺灣垃圾溢漫的危機四伏，將減塑種子帶回生活，減少日常一次性塑膠使用，共同應對全球性的環境災難，懇切關心海洋垃圾問題，透過企業相互影響仿效的方式，將愛地球、愛土地的影響力散播擴大。