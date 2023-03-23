國科會科學園區審議會今（23）日審議通過極印快速成型公司進駐中科投資案，投資額0.12億元。中科管理局表示，今年截至3月，中科園區共引進兩家新投資案，投資總額1.22億元。

其中，極印快速成型公司進駐中科台中園區，本案3D列印一站式服務，結合數位營運模式，從研發、設計、打樣驗證、生產到加工組裝，建立服務完整產業及供應鏈，藉由工業級3D列印技術支援，可加速產品開發並獲得有效驗證，產品開發免開模和試模，避免量產後囤貨，有效降低產品開發成本，縮短研發時程，達成ESG企業永續發展及客戶敏捷且節源的開發期待。

另外，未來產業可預見更多3D列印複合材料的運用，複合材料具有質量輕、高剛性、高強度及耐腐蝕等優點，有助效能提升及節能之需求。

中科管理局表示，本案可串聯產業鏈上、中游的資源與零組件，產品完成後透過據點進行快速生產並於各地銷售，有助整合國內上、中、下游業者，提高台灣製造、開發及生產等高階技術能見度，並有利台灣3D列印上下游產業與海外業者進行合作，擴大各產業的產能，協助各產業實質跨出海外，並串聯整個設計生產鏈，擴大國內業者生產量，有助3D列印產業於國內外之發展。