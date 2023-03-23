東南亞旅遊物價低，是不少人的旅遊首選，不過也會有安全上的疑慮，近年有不少人被誘騙到泰國，再偷渡到緬甸，一旦抵達當地就會被不法份子控制，轉賣給人蛇集團，限制被害人的人身自由，迫使被害人從事詐騙，還有可能遭毆打，甚至危及生命；近日有大陸網紅飛到泰國，發布的影片被推測遭人控制，事隔一天她報平安卻被網友罵翻。

22日，擁有22萬粉絲的大陸網美「美七777」在泰國發布影片，影片中她打扮樸素，素顏出鏡，臉上戴著粗框眼鏡，和平時形象有很大不同，她表示在泰國旅遊很安全，但影片多處明顯經過剪輯，且她眼神不時往下飄，像是看稿子，加上表情不太自然，且後續發布的都是以前的照片，被網友推測遭人蛇集團控制。

「美七777」留言回不來了，讓很多人認為她是被人蛇集團控制了。（圖／微博）

事隔一天，「美七777」發布影片澄清，她配文「泰國機場報平安女主澄清，希望大家不造謠不信謠不傳謠，感謝網友們的關心」，影片中她化著精緻妝容，表示現在人在新加坡的酒店，目前非常安全，在泰國機場發布的影片狀態不好是因為好幾天沒睡好覺，加上有做醫美，影片斷斷續續是因為使用抖音相機分段拍攝，至於為何不打扮，她說有朋友提醒入境新加坡時千萬不要打扮，不然可能會被遣返。

不少網友直呼：「再不出來！泰國總理都要找妳澄清了」、「那妳立馬發一個酒店外面的夜景出來看看」，部份網友認為她是為了蹭熱度，「可是她在其他影片評論說她回不去了？要不網友也不會這麼關注她！」、「我覺得泰國方起訴她沒毛病」、「狼來了的故事」。