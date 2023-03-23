中印兩軍在去年底在有主權爭議的藏南達旺段實控線附近發生衝突，雙方共31名士兵受輕傷，衝突後兩軍暫時退回實控線。據美媒引述消息人士稱，衝突事件發生之前，印方獲得美國提供的即時情報，在該次的衝突中取得優勢，造成中方措手不及以致有較大的人員損傷。

美國《福斯新聞》（Fox News）引述一名熟悉這次情報作業的消息人士指出，去年12月9日事發當天，美方向印方提供一切所需資訊，讓印方做好萬全準備，。他們靜待共軍展開行動時再做出反擊，大出中方意外，也令中方措手不及。

報導說，在衝突發生前數周，美國政府發現中國開展測試演練，試探能否在爭議邊境地區奪下新據點。美方事先向印方透露有關中國部署位置、兵力多少等詳情以及衞星影像，讓印度軍方得以在解放軍行動時，及時到該區攔截。邊界發生衝突後，有9名印度士兵和22名中國士兵受傷，部份士兵有骨折、眼睛與身體上的瘀青等輕傷。

消息人士表示，這次情報分享史無前例，展現美印兩軍分享情報等合作，表明兩國在加強合作以遏制中國在中印邊界領土野心方面具有巨大潛力。