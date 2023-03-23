秦慧珠砲轟蔣萬安欠缺溝通後，市府立即送出邀請帖，並於今晚舉行餐敘。（劉彥宜攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

國民黨台北市議會書記長秦慧珠日前批評，4月12日開議在即，台北市長蔣萬安卻還沒和議員進行便當會，甚至還沒個別拜會議員，蔣市府欠缺溝通。而2個月前蔣市府曾邀請餐敘，也於21日送出餐敘邀請帖，今晚和國民黨議員吃飯交流。蔣萬安表示，將依往年慣例與各黨團餐敘，不分黨派了解需求。

蔣萬安指出，很早就安排好餐敘，和各黨團議員有許多溝通，無論當面了解議員對選區的需求，或對台北市政推動的建議，都持續聆聽。

媒體追問，開議後是否也會和民進黨議員吃飯？蔣萬安回覆，會，將依往年慣例與各黨團餐敘，和各黨團議員持續溝通，不分黨派了解各地需求。

至於蔣萬安未來是否會和國民黨議員進行攻防演練？秦慧珠說明，蔣萬安4月9日將率各局處首長至議會做政策報告，促使議員協助市府對市民做說明。

餐敘晚間7時開始，截至晚間7時45分，議員楊植斗、林杏兒、柳采葳、吳志剛、陳炳甫、鍾沛君、秦慧珠、王欣儀、吳世正、李明賢、李彥秀、郭昭巖、鍾小平、前議長陳錦祥、議長戴錫欽及國民黨但以無黨籍參選的曾獻瑩，共16人出席餐敘，國民黨於議會包含曾獻瑩共31席，出席人數恰巧過半。