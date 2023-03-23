資深媒體人狄志為除了常上談話性節目評論時事外，也常在社群提出自身觀點，今(23日)他在臉書分享一則兄弟打遺產官司鬧翻的故事，演變到最後小兒子直接在法庭上心肌梗塞去世，讓狄志為忍不住感慨：「貪會害死人啊」，更呼籲長輩們把錢留給自己花。

狄志為23日在臉書表示有一對老夫妻，大兒子很會讀書，到美國攻讀學業，總共給他花了1000多萬，但兒子在美國工作結婚，便鮮少回到台灣，雖然曾把爸媽接過去，但媳婦無法接受，隔沒多久便把爸媽趕回來，之後便鮮少回台。某一天雙親接連病倒，這些年皆由沒結婚的小兒子辭職照顧雙親，大兒子則是在爸爸臨終前才返家探望，被告知不要跟弟弟爭現在住的老房子，便含笑離去。

不過辦完爸爸喪事後，大兒子隨即要求弟弟把房子賣掉，產權一人一半，當下弟弟堅決不同意，並表示會沒地方住，但大兒子表示答應爸爸不賣房子，僅是為了讓爸爸放心地走。後來兄弟倆鬧上法院，但由於爸爸沒寫遺囑，無法證明爸爸想把房子留給弟弟，因此法院判決房子一人一半，讓小兒子氣急攻心，直接在法庭心肌梗塞去世。

透過這件事，狄志為內心頗有感觸，他表示雖然這是別人的家務事，但檯面下的真相可能不止這些，並從而確定一件事：「貪會害死人啊」，並說道：「錢是自己的不是自己人的，請好好的愛自己」，呼籲長輩別想把錢留給小孩，「留在身邊自己花比較實在，或許也就不會有這種兄弟鬩牆，手足相殘爭產的悲歌。」