女子500萬鉅款遭搶，警方逮捕到4嫌後，將朝犯罪集團「黑吃黑」方向著手偵辦，追查幕後藏鏡人。（警方提供）

今(23)日下午3時許，台北市內湖區發生一起現金搶案，身懷鉅款500萬的謝姓女子欲到下一間銀行領出195萬前，一下車就遭到守候已久的4名嫌犯持辣椒水攻擊，並搶走500萬元，4名嫌犯在1小時後於2丙線基福公路19公里處遭逮，26歲陳姓主嫌與3名分別為3名嫌犯等4嫌，押送至內湖分局畫面也曝光，警方也將朝犯罪集團「黑吃黑」方向偵辦，追查幕後的藏鏡人。

內湖分局表示，將會朝著犯罪集團「黑吃黑」方向偵辦，並且已掌握相關資訊將持續偵辦，不排除任何的可能性，警方也將會追查是否有黑幫的背景，另外，遭搶的500萬元，警方逮捕4嫌經清點後，500萬元未短少，至於被害人是否有相關的債務糾紛，警方也將會釐清，警方也指出4犯嫌應該是彼此認識，而受害謝女與車上另外2男子是否認識，還在了解中。

這起事件發現在今(23)日下午3時許，受害者謝女先是到台北市南港區三重路國泰世華銀行提領500萬元後，再到內湖區銀行提領195萬元，來接謝女的車子剛停好時，就被守候許久的4嫌噴辣椒水後，搶走現金500萬元。

瑞芳分局接獲通報後，於下午4時4分許，在台2丙線基福公路19公里處，攔獲4嫌座車，以及當場將4嫌逮捕；據悉，謝女在第一間國泰銀行領取500萬鉅款時，行員依規定詢問謝女用途以及是否需要警方協助護款，謝女皆不願回應，並表示不要驚動警察「自行會處理」而婉拒。