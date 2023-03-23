此次經典賽於昨(22日)盛大落幕，日本隊睽違14年以3比2擊敗美國，奪下隊史上第三座冠軍。而日本隊今(23日)凱旋歸國，球員們抵達東京成田國際機場時，現場已擠滿海量的球迷們在一旁等候，歡迎英雄們歸國，更一度有近10萬人同時在線上追蹤航班動向。

綜合《體育日本》及其他日媒報導，日本武士隊昨晚從邁阿密國際機場啟程，約今日下午3時抵達成田機場，而在飛機降落時，不僅有噴水拱門迎接，且駕駛艙內還升起了日本國旗。

此外，現場也擠滿了千名以上的粉絲、逾百名的記者在現場歡迎球員們凱旋歸國。而粉絲們在球員現身時，不約而同地高舉手機，想錄下英雄們的身姿，更紛紛高呼：「謝謝你們的努力」、「恭喜！」歡呼聲一時響徹整個機場。另外，還有不少人拿者留言板以及花束獻給球員，而他們也都面帶微笑揮手向粉絲致意，場面相當浩大。

事實上，由於現場人山人海，且粉絲也相當興奮，有機場工作人員表示，這次機場的警備規模比去年卡塔爾世界盃足球賽時，日本代表隊回國時還要大。此外，不僅現場人數眾多，報導還指出，追蹤航班的網站「Flight radar 24」最高一度有9.7萬人同時在線上查看班機動向，足見球員們的高人氣。