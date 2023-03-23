桃園市狒狒之亂引起社會關注，一隻體型壯碩的狒狒，連續13天亂竄於平鎮、新屋等地，民間展開圍捕行動失敗，桃市府農業局也派員誘捕中，不過民眾好奇這隻狒狒的真面目，先傳出是東非狒狒，又被更正為「豚尾狒狒」，但農業局請專家再次鑑定，判斷應是東非狒狒，但仍要待抓捕到後才能實際確認。

農業局表示，他們請屏科大副教授蘇秀慧鑑定，判斷脫逃的不是東非狒狒而是「豚尾狒狒」，不過隨著可辨識的畫面愈來愈多，目擊照片增加，今日請蘇秀慧進行二次鑑定，更改判斷結果為「東非狒狒」，不過其廬山真面目，仍要等誘捕成功後，才能釐清確認。

根據最新目擊通報，這隻狒狒已從平鎮區一路逃往新屋區，農業局人員自白天開始展開搜索，於可能出沒地點設置誘捕籠，但至今仍未發現狒狒蹤跡，今晚將出動夜間熱成像儀器全面搜捕，後續若捕捉到逃脫的狒狒，目前已與林務局聯繫安排運送至安置地點。