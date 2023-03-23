2月零售、餐飲營業額今天出爐，經濟部彙整1月份表現，把春節因素合併後，2023年前2個月統計，零售業繳出7376億元營收，年增率4.4％。餐飲業營業額1782億，則增加2成，兩者金額都創歷來年初前2個月新高。

可是4月電價即將調漲，為後續能否維持好表現帶來隱憂。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，主計總處預估消費者物價指數(CPI)將因此上漲超過0.2％，這是否帶動物價上漲，值得觀察。

他進一步說，家庭端用電700度以上才漲，影響家庭可支配所得有限。可是廠商漲幅較大，如反映電價成本，提高產品售價，就可能抑制終端消費動能，必須要持續關心。

純以2月來說，零售業營業額為3292億元，年增4.6％，累積前2個月成長4.4％。其中布疋及服飾品、汽機車、藥品及化粧品通路各年增8％、3.1％、5.9％。這跟消費人潮回流、新車供給量能增加又調漲車價、口罩禁令放寬等有關。

綜合商品零售業部分年成長1成，包括百貨公司業績提升16.9％、便利商店8％，這是疫情影響淡化，春節及228連假期間商場購物人潮回升所致。

至於餐飲業2月份營業額777億，較去年同月成長8.2％，合計1、2月份總額，則年增20.6％。其下的「餐館業」因消費者外食意願提升，加以今年農曆春節假期較長，帶動業績。飲料店業因業者持續展店及出遊民眾增多，也年增9％；外燴及團膳承包業受惠航班旅運人次回升，帶動空廚餐點需求增加。

隨著去年解封基期墊高，接下來零售、餐飲業績動能可能收斂。統計處預估，3月零售業年增率估持平到3.1％，餐飲業約增3％到6％。加以前面說的電價調漲因素，雖有6000元普發現金助益，但後續成長仍否維持待觀察。