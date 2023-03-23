4名司法院大法官因任期將屆滿卸任，蔡英文總統將提名4位新任大法官，大法官審薦小組日前發函中華民國檢察官協會舉薦，檢協會23日召開理監事會議，決定推薦調最高檢察署訴訟組辦事檢察官林麗瑩、吳巡龍。

吳巡龍是司法官學院26期結業，曾赴美國哈佛大學甘耐迪政府學院研究、美國史丹福大學法學博士、碩士、英國南凱斯特大學法學碩士，曾任澎湖、高雄、台中地檢署檢察官、澎湖地檢署主任檢察官。

另林麗瑩是司法官學院31期結業，台灣大學法律系碩士，留德法學博士候選人，曾任台北地檢署檢察官、主任檢察官，法務部綜合規劃司司長林麗瑩，去年1月調升台灣高檢署主任檢察官，並調最高檢察署訴訟組辦事，協助憲法訴訟蒞庭。

現任大法官15人中，4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，2023年9月30日任期屆滿，總統府日前發函審、檢、學、辯相關單位，請求推薦人選，也發函中華民國檢察官協會推薦。司法院發函各級法院推薦人選，最高法院已提法官兼審判長蔡彩貞、書記官長林恆吉2名女性。

檢協會理監事日前蒐集資料，23日開會討論數名推薦合適人選，決定推薦調最高檢察署辦事檢察官林麗瑩、吳巡龍。

另法務部表示，大法官身為憲法守護者，責任重大，必須具備崇高品操、憲政素養及專業學能等，法務部及所屬人才濟濟，刻正審慎考量，從中推出優秀適任的大法官推薦人選。