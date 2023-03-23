2024年總統大選提名，國民黨將採徵召模式，但徵召辦法尚未制定，徵召可能人選也未明朗，最快6月出爐。國民黨立委費鴻泰認為，新北市長侯友宜在各種民調名列第一，相對的機會就很大。

費鴻泰今(23日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，3月4日南投立委補選敗選以後，藍營的焦躁更強，而民進黨確定提名副總統賴清德出馬角逐，會加劇藍營的焦躁。國民黨採取徵召，提名機制已經在啟動了，他認為，侯友宜宣布參選宜快不宜慢，因為民進黨已經定於一尊了，全部派系蜂擁而至宣誓效忠，要準備打仗了，相對於藍營這邊還不知道是誰，當然會焦躁。

費鴻泰認為，侯友宜在各種民調名列第一，相對的機會就很大，往後國民黨的總統提名人，侯友宜絕對是優勢，因他是國民黨籍，呼聲又最高。

費鴻泰點出，前總統馬英九要去大陸、總統蔡英文訪問中南美過境美國兩次，這對侯友宜來說，會是個舞台，而侯友宜講兩岸論述以及美中關係，講得好會加分，但若講不好也會減分，因此這種事情不可以掉以輕心。