警方22日在桃園龜山查獲兵工廠，起出T65K2等槍枝及1.8萬發子彈等疑似軍武，羅姓主嫌23日移送桃園地檢署複訊，檢方認為有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押。
保二總隊接獲線報，指稱羅男涉嫌經營地下兵工廠，持有大量槍枝、子彈，22日會同龜山警方搜索，不料竟起出數把槍支、1.8萬發子彈，其中子彈因有軍方噴漆批號裝箱，懷疑軍方流出，趕緊報請桃檢指揮。
其中起出的T65K2步槍被發現是操作槍改造，不過子彈來源尚不能排除軍方流出。桃檢表示，檢察官訊後，向法院聲請羈押禁見。
警方22日在桃園龜山查獲兵工廠，起出T65K2等槍枝及1.8萬發子彈等疑似軍武，羅姓主嫌23日移送桃園地檢署複訊，檢方認為有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押。
保二總隊接獲線報，指稱羅男涉嫌經營地下兵工廠，持有大量槍枝、子彈，22日會同龜山警方搜索，不料竟起出數把槍支、1.8萬發子彈，其中子彈因有軍方噴漆批號裝箱，懷疑軍方流出，趕緊報請桃檢指揮。
其中起出的T65K2步槍被發現是操作槍改造，不過子彈來源尚不能排除軍方流出。桃檢表示，檢察官訊後，向法院聲請羈押禁見。
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