桃園大馬路上驚現脫逃狒狒，目前仍下落不明，從何處脫逃也未知，帶隊多次追捕狒狒的平鎮鎮興里長黃志杰全程關注，並手繪地圖提醒民眾，今天(23日)傍晚他無奈在臉書PO文「我快變成最會講狒話的狒里長」，讓網友都笑翻。

桃園市平鎮區近日有狒狒在大街、住宅外亂竄，由於狒狒具攻擊性，爆發力強，不少人都擔心遭到攻擊。桃市府農業局今早開始派員追蹤，目前追蹤到最後通報出沒地點為新屋區梅高路三段，仍未發現其蹤跡，後續將於夜間使用智慧科技夜間熱成像儀器，進行全面搜捕。

黃志杰表示，目前兩度進行圍捕，協助的六福村人員射出兩次麻醉針，都被狒狒閃過，忍不住感嘆「牠太厲害了」。傍晚黃志杰在臉書PO文「我快變成最會講狒話的狒里長」，網友也揶揄：「桃猿市的里長好」、「我都跟朋友說那隻狒狒是我同學，啊不！是那個里長是我同學」、「擁有最大狒活量的里長」、「你那邊生態也未免太豐富」、「恭喜解鎖新技能」，黃志杰則幽默回：「牠才是真的樂天桃猿成員」、「搞得我最近越來越狒了」。

林務局指出，依據野生動物保育法規定，狒狒屬保育類野生動物，一般人禁止持有或飼養，目前全台僅台北巿立動物園、六福村與高雄壽山動物園有飼養，但六福村和北市動物園清查都發現沸沸數量並未缺少，目前脫逃沸沸從何處跑出來仍未可知。