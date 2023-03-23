「猴痘疫苗接種意願登記平台」日前開放登記，短短九分鐘，3000個名額就秒殺。

猴痘疫情在本土升溫，日前開放猴痘疫苗意願登記，3000個名額9分鐘就秒殺。但現在傳出系統大亂，有民眾登記成功卻遲遲未收到預約掛號連結，或是收到錯誤編號，疾管署發言人羅一鈞坦言，確實有「bug」，但保證，「只要登記成功，都會打得到」。

本土猴痘疫情短短一個月，北南都傳出散發個案，至今累積十名本土個案。疾管署21日15時開放「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行疫苗意願登記，沒想到釋出3000人名額僅9分鐘就被秒殺。

不過今天有預約成功的民眾表示，後續預約信卻收到「錯誤的編號」，導致無法至欲接種的院所掛號，擔憂後續無法接種。還有民眾表示，自己登記成功卻遲遲未收到預約掛號連結，擔心打不到疫苗。

羅一鈞解釋，因為要保護病患個資，因此資料需要加密，因意願登記平台系統資料解密轉檔異常，部分登記接種民眾所收到之預約掛號信件的登記編號，與完成意願登記時收到之登記編號不同。但後台仍會有登記成功的時間，只要有主動送確認信件的只要核對完成就會寄出預約掛號信件。

羅一鈞表示，有關民眾所選擇之接種醫院部分，因台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區之等候接種疫苗人數眾多，超過1500名都選昆明，已與該院協調，請他們增加可供民眾預約掛號門診之人數，以提供登記民眾猴痘疫苗接種服務。

至於目前6家合作醫院均會視民眾登記與預約接種狀況，調整門診可服務人數，提供接種服務至4月15日。第一階段完成意願登記的民眾，均可提供接種服務。

羅一鈞強調，「只要登記成功，都會打得到」，並會釐清登記編號、協調昆明院區加開門診，請還沒收到預約信的民眾，再等一下就會有通知。