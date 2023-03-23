淡水區清潔隊原在漁人碼頭旁的停車場因另有市政規畫，預計改將淡水水資源回收中心旁約2公頃的閒置土地充作清潔隊臨時停車場使用，新北市議員鄭宇恩擔憂洗車污水及油漬的去化造成環境汙染，盼市府規畫兼顧環境保護；對此新北市環保局指出，未來不會在該處清洗車輛，員工生活污水也會納入污水下水道系統中，不會造成汙染。

鄭宇恩指出，基地位於新市鎮填海造陸所生的陸域，是海景第一排，周邊是當地居民運動休憩的重要場所，也持續都有當地居民企盼此處未來規畫朝生態補償方向推動，儘管清潔隊停車需求也是為服務居民民生必需，仍希望規劃方向能兼顧環境保護、居民休憩及清潔隊的需求。

鄭宇恩強調，過去水資源回收中心就曾發生場內污水因雨流入雨水下水道，出現大批魚隻死亡的案例，未來清潔隊進駐，洗車污水及油漬的去化若稍有不慎，就可能直接影響公司田溪口生態環境。

她認為，若要兼顧兩者，在設置清潔隊停車場同時，運用其他閒置土地規劃為人工濕地，並將放流口轉向，等同對溪口及海岸環境多一重保障，希望環保局及水利局共同來促成。

新北市環保局指出，為因應淡江大橋通車，須將淡水區清潔隊現在位於中正路二段的停車場進行搬遷，預計將借用目前淡水水資中心北側水利局管理的污水處理廠用地約2公頃的土地供清潔隊停車使用，未來該場地專供清潔隊停車及隊員備勤使用，不會在此處清洗車輛，員工生活污水也會納入污水下水道系統中，不會有污水排放污染環境的問題發生。

環保局表示，目前淡水水資中心污水處理效能良好，經處理後的放流水質均定期辦理檢驗，符合放流水標準，且放流水之排放口位置是位於公司田溪出海口外約300公尺處，並不影響生態環境，無花費大量經費將放流口轉向的必要性。

環保局強調，為因應淡水地區持續成長居住人口及污水量，水利局也正著手研擬水資中心擴廠計畫以提升污水處理量能，擴廠位置同樣是要利用目前淡水水資中心北側的污水處理廠用地，所以該土地實際上確有使用計畫在進行當中，要另作生態濕地營造用途，除了相關法令的檢討外，實需視未來使用情況而從長計議。