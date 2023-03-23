小鹿文娛為不同職務的同仁建立特殊福利，更定期舉辦訓練及專業職能課程。（小鹿文娛提供）

疫後旅遊復甦，小鹿文娛旅宿集團積極擴大版圖，適逢年後轉職潮與畢業季，小鹿文娛祭出英雄帖，3月26日將於旗下「路徒PLUS行旅」大廳，打造就業零時差「Play with us人才園遊會」。

小鹿文娛旅宿集團人資長表示，疫後旅宿業成為帶動旅遊經濟成長的推手，為了承載不斷擴張的版圖與創意，本次徵才園遊會預計釋出近百個職缺，並推出14大獎勵金及補助，增加員工日常暖心的小確幸。集團備有完善的管理制度、注重員工的福利與健康，順暢的溝通與升遷管道，貼心為不同職務的同仁建立特殊福利，像是補助房務員護具、好評獎金金額無上限、鼓勵同仁休假並給予旅遊獎勵金、各項優於法令的津貼與辦法。

集團創立至今已有14間特色旅店，以「好玩、活力、成長、信任」的企業形象，帶來豐富多元的活動及空間，員工從原先80人，迄今成長達200人，並透過激發同仁創意思維，支持同仁每一次無框架的嘗試與挑戰，不斷翻轉旅宿印象。小鹿文娛集團旗下位於機場的町．草休行館，去年底恢復營運，掀起一波機場住宿風潮；未來於花蓮、台南將推出新的館別，目標將版圖擴張至全台。 為了乘載集團未來更多的創意與夢想，特別在3月26日舉辦人才園遊會。