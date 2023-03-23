已故微軟創辦人保羅艾倫(Paul Gardner Allen)的生前財產，尋獲多艘二戰沉沒軍艦的大型海軍研究船「海燕號」(Petrel)，在蘇格蘭乾船塢裡遭遇強風而傾覆，造成33人受傷，目前船隻還沒有扶正。

商業內幕報導，來自現場的照片顯示，這艘排水量3000噸、76公尺的船，原先停泊在愛丁堡利斯區的帝國碼頭(Imperial dock in Leith)，正在進行例行維護，卻遭到強風吹翻，船體呈 45 度角傾斜，許多作業人員都因此受傷。

Leith port accident: Multiple people taken to hospital after ship topples over at dry dock

蘇格蘭救護中心立即派出12輛救護車、一輛空中救護直升機、3個創傷小組、1個特別行動小組，將21 名傷勢較重的傷者送往當地醫院，其他12名輕傷者在現場接受治療後並無大礙。

Emergency services are responding to a major incident at Leith docks- a ship has been dislodged from its holding in strong winds.

Terrifying for those on board, my thoughts are with those who’ve been injured & hope everyone recovers quickly.

Please avoid area. pic.twitter.com/aREtG80Gq1 — Cllr Adam McVey (@adamrmcvey) March 22, 2023

英國國會議員布洛克(Deidre Brock)在個人推特上說，原因顯然是強風導致的。

海燕號是微軟公司聯合創始人保羅艾倫資助，他於2016年購買這艘海上工作船，並將其改裝為水下研究勘探船。這是艾倫的興趣，他一直對想要研究海洋，也想要調查那些歷史沉船。

海燕號的海底調查成果豐富，發現了好幾艘二戰著名沉沒軍艦，包括萊克辛頓號(CV-2,USS Lexington)與大黃蜂號(CV-8,USS Hornet)。萊克辛頓號在1942年的珊瑚海海戰(Battle of the Coral Sea)受損過重，美國自行擊沉，大黃蜂號在聖克魯斯群島海戰(Battle of the Santa Cruz Island)被日軍擊沉。

艾倫於 2018 年死於非霍奇金淋巴瘤並發症，享年 65 歲。之後，海燕號在2022 年 10 月被美國海軍收購，由國際海洋工程公司經營。