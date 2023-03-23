台南市前議員林阳乙與綽號「二哥」的男子涉嫌於2020年1月至3月，借用安南區長和路鐵皮屋當作賭場，雇用黃姓、陳姓及廖姓3男子於賭場工作，林分得賭場盈餘436萬元，台南地院今天宣判，以林阳乙犯共同圖利聚眾賭博罪判6月徒刑，沒收犯罪所得，黃、陳、廖3男均判刑3月。

檢調調查，林阳乙、已故前副議長林炳利、「二哥」3人共同經營賭場，林炳利因病過世，檢方不起訴處分。台南地院指出，該賭場以麻將牌及撲克牌為賭具，其中「二哥」負責出資，林阳乙僱用黃、陳、廖在賭場工作，林阳乙負責對外招攬不特定賭客親自或委請槍手到場賭博，黃、陳、廖等3名工作人員每天報酬為1500元，林阳乙分得賭場實際盈餘436萬元。

台南地院表示，林、黃、陳、廖4人都坦承犯行，且有相關證人證詞、調查報告及相關證據資料，足認林等4人的犯行明確，依法分別量處其刑，可易科罰金，並沒收各自犯罪所得，林為436萬元，其他3人則為5萬7000元，其中，廖男是一時失慮犯罪，自始就坦承犯行，深具悔意，法官宣告緩刑2年。