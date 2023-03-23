全球知名運動品牌ASICS亞瑟士推出春夏女性運動商品，並宣布温貞菱為全新品牌形象大使，演繹NAGINO系列運動裝備，鼓勵女性透過運動探尋內心平衡，發現內在能量與平靜。透過形象大使温貞菱傳遞「心之所向，身之所往」精神，講述運動中透過感知、接納與釋放自我，成就實現自我的更多可能。

全新女性運動NAGINO系列商品於23日正式上市，設計理念來自清晨的大海，傳達投入運動的時刻，是內心平靜而深度的身體探索。此系列包含跑步和訓練全身裝備、排球、羽球和網球鞋，以及ASICS SportStyle休閒鞋款，提供女性朋友運動與休閒穿搭時有更豐富的選擇。今日發表會由品牌形象大使温貞菱、Team ASICS籃球選手徐玉蓮、田徑選手陳彩娟、台師大女排邱雅慧與KOL林子珊一同展演女生專屬NAGINO系列，穿上它享受運動散發的自信與身心靈最平靜的時刻。

ASICS公佈温貞菱成為台灣首位女性品牌形象大使，今日穿著NAGINO全新系列登場，白色輕薄平織運動外套搭配藍色高腰運動短褲，舒適透氣面料結合修飾身型的剪裁，增加運動穿著時的自信。而温貞菱持續透過運動保持身心靈平衡，不論是跑步、球類運動、重訓瑜珈或登山潛水，都是獲得生活新能量的關鍵，從運動的每個時刻感受身體狀態、享受每次呼吸時的情緒變化，「當我全心投入運動時，我總能感受到內心的充盈，讓我心無雜念，找回最純粹的狀態。」

ASICS春夏女性運動商品邀請到旗下眾多女運動員進行展演，展現商品特色，近期努力備戰亞運達標的田徑選手陳彩娟穿著NAGINO運動連身套裝登場，馬上成為現場注目焦點，陳彩娟表示現階段狀態良好，目標代表台灣出戰亞運。

籃球選手徐玉蓮穿著NAGINO透氣運動外套，飛鼠袖的剪裁設計上身搭配更有造型，首度穿著有別於籃球服的運動服飾露面，徐玉蓮表示本季WSBL是自己的第二個賽季，現階段團隊默契佳、目標一致，希望自己在場上能更突破，與球隊一起創下新的里程碑。

而台師大女排隊長邱雅慧穿著NAGINO系列T恤和NOVABLAST 3亮相，她表示目前除亞運培訓隊訓練外，也積極備戰大專盃決賽，面對個人最後一屆大專盃，希望能帶領學妹一起挑戰最高榮耀。