今年9月底將有4位大法官任期屆滿，總統蔡英文成立提名審薦小組，公開接受各界推薦。傳駐日代表謝長廷創辦的新文化基金會將推薦謝長廷出任大法官，引發在野黨批評「派系分贓」。前民進黨立委郭正亮表示，謝長廷若出任大法官，副總統賴清德2024就不用選了。

傳謝長廷創辦的新文化基金會將推薦他出任大法官，郭正亮今(23日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中認為不會過，不然賴清德就不用選了，民進黨的法律界朋友很多，絕對不可能輪到謝長廷。他認為，新文化基金會真的是幫倒忙，更離譜的是，謝長廷自己的基金會，推薦謝長廷當大法官。

郭正亮指出，謝長廷從政那麼久，人家怎麼會信任他在大法官上的獨立公正，是不可能的。謝長廷還擔任過行政院長，這太異想天開了。他舉例表示，美國大法官即使有立場，都是參與過社會運動，對某個特殊議題長期投入，有一定的公正性，比如有的是民權運動、有關非裔少數民族、女性的，並沒有從政的，而且還搞派系，這會嚇死人。

郭正亮認為，這是政權末日的後遺症，因為大法官有任期保障，也許想趁立法院還多數的時候，看能不能撈到，可能就是這種心態。