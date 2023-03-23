安心亞劇中吃苦耐勞，收「神力女超人」封號。（公視台語台提供）

公視生活劇《牛車來去》上週六（18日）播出第20集，劇中「阿發」蔡昌憲在市集擦鞋，意外邂逅「金將大哥」伊正，兩人街頭合力大戰地痞，這場傳統戲劇難得一見的武打戲，讓收視最高達2.59；更打下周六電視收視冠軍！而安心亞為討生活、企圖加入「牛車會社」而力扛超重的麻布袋，也贏來「神力女超人」稱號！

蔡昌憲動作武打戲場面激烈。（公視台語台提供）

《牛車》這場武打戲，蔡昌憲打到扁擔斷裂，而伊正揮汗打鬥也滿手傷，雙雙掛彩，蔡昌憲表示「拍到連褲子都磨破」，慶幸自己「寶刀未老」，肢體動作都有跟上鏡頭調度，他回想上一次拍攝這麼激烈的動作戲，可能已經是《艋舺》的白猴了！劇中阿發的機靈反應，還有英勇表現，讓金將大哥至為欣賞，便將他吸收成小弟。

伊正則表示，感謝導演李岳峰給「金將」這角色設計這麼棒的開場戲，他因愛才惜才而特地到市集觀察阿發，更藉著角頭間爭奪地盤的打鬥戲，彰顯金將的俐落身手與阿發的忠厚正義！伊正還特別請導演李岳峰在「阿發」蔡昌憲參與混戰時，加入金將與阿發兩人互相保護對方的橋段，加深這兩個男人間惺惺相惜的革命情感。

伊正出場戲就是武打戲相當吸睛。（公視台語台提供）

伊正說，這場戲正好是他進組的第一天，當時是7月底台南的午後，氣溫高達36度，連站在樹蔭下都汗流不停燥熱，已56歲的他笑稱：「雖然平常就有運動健身習慣，幾個回合打下來，還真的是讓人血壓升高、精疲力盡的感覺。」

《牛車》也演到「阿春」安心亞到「牛車會社」企圖尋找被竊的牛「大耳仔」，她為了在高雄討生活，期望靠牛車運輸貨物養家，卻被質疑「一個女人家有辦法嗎」，只見阿春捲袖子將麻布袋扛上肩走一圈，成功說服「牛頭」讓她加入會社，也令觀眾直呼「神力女超人」、「阿春很刻苦耐勞」。

安心亞則說那個麻包是認真的重，還表示自己一開始真的有點扛不動，看起來有點弱，後來請演過《苦力》的蔡昌憲教她動作、姿勢，這才扛起來！她笑說：「原來導演開拍前叫我多練體力、重訓，就是為了這一場吧。」

本周釋出的《牛車來去》預告，安心亞、蔡昌憲姊弟倆也將在「新天地」高雄開始穩定生活，但「阿發」加入老大「金將」陣營混跡街頭，卻有走偏跡象；而原先被刻意保持距離的阿春生子「世傳」，卻在路上發現「阿母」的影蹤。

《牛車來去》公視上週六晚間10時首播第20集整集平均達平均2.35，登上當日收視第一的電視節目！而9時首播的第19集平均收視2.01，同樣打破2！週末播出總觸達人數近78萬5千多人。特別的是，《牛車》劇中安心亞、蔡昌憲等在戶外用牛車露宿的橋段，洋溢四、五○年生活感，吸引現代愛露營的觀眾熱烈討論；楊烈、游安順「地主、佃農」間人情義理，也是公認催淚橋段。故事帶動觀眾情緒，更擄獲熟女觀眾的心，令收視分眾在家庭主婦族群衝高到3.54！