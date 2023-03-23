毅嘉主攻的車載Infotainment用軟板穩健成長，車用佔營收比重站在6、7成水準已有很長一段時間，股價受惠於近來車用概念股受到市場追捧，連續拉出四根紅K棒，累積漲幅高達27.84％，23日盤中觸及28.3元，創下2015年6月以來最高價，終場收在27.55元，上漲2.99％，成交量更進一步放大至近13萬張的天量，融券張數也爆增至2,000多張。

也因為短期漲幅過大，毅嘉在主管機關要求下公布2月自結獲利，在工作天數比去年同期增加，加上半導體零組件不再缺料，車廠客戶拉貨順暢，毅嘉2月營收為5.93億元，年增14％，然而通膨、經濟前景不確定帶來的消費性電子砍單潮，已經發生在毅嘉的穿戴式裝置零組件訂單上。

據了解，毅嘉穿戴式裝置客戶以智慧手錶居多，主要客戶包括Google自有品牌Pixel Watch與現為Google旗下的智慧手錶品牌Fitbit，比起以往毅嘉消費性產品以智慧型手機用軟板為主來說，穿戴裝置零組件訂單毛利率遠高於手機用軟板，也比部分車用產品毛利率高，在穿戴式裝置客戶訂單減少下，導致毅嘉2月稅前盈餘下滑至400萬元，比去年同期大減43％，不過在所得稅利益入帳下，2月稅後純益為1,000萬元，比去年同期大增233％，EPS為0.03元。