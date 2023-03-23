桃園市有民眾目擊狒狒在大街上趴趴走，傳出狒狒最新足跡已從平鎮區逃跑到新屋區。桃園副市長蘇俊賓稍早宣布，農業局擬利用智慧科技「夜間熱成像儀器」進行全面搜捕，民眾若發現該隻狒狒，可通報119、1999專線，或是通知當地里長。

蘇俊賓在臉書分享，民眾若發現該隻狒狒，請透過119（消防專線）或1999（市民熱線）專線通報，或是通知當地里長，以利後續追蹤處理；民眾遇到狒狒時手中不要有食物，避免吸引其覓食接近，務必放下食物遠離牠，避免遭受攻擊。

蘇俊賓提到，如拾獲保育類動物，勿自行飼養，應聯絡桃園市農業局協助專業救傷安置，避免因不當收治造成傷害或觸法；蘇俊賓透露，農業局擬利用夜間，使用智慧科技夜間熱成像儀器進行全面搜捕，後續若捕捉到逃脫狒狒，已與林務局聯繫安排運送安置地點。

對此，許多網友紛紛回應，「是要抓孫悟空嗎？」、「感覺要嘛被棄養，不然就是自己翹家出來的」、「瞧，那狒狒精的跟猴似的！」、「狒狒讓大家有話題」。