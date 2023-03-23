H＆M宣布與Mugler 合作，大膽剪裁為裝束注入新靈魂。（H＆M提供）

快時尚聯名新品登場！UNIQLO將在明（24日）推出最新一季UNIQLO and JW ANDERSON 2023春夏聯名系列，以「運動風的生活方式」為設計靈感，將英國大學的經典運動如板球、網球、英式橄欖球及划船等運動元素融入設計，結合JW ANDERSON兼具優雅跟活力的標誌性風格打造全新系列。H＆M則於稍早發布消息，將與法國設計師品牌Mugler攜手合作，為萬眾期待的設計師聯名系列揭開神秘面紗，預期5月11日在H＆M台北微風松高店和網路商店開賣。

UNIQLO本季以「運動風的生活方式」重新賦予經典運動服裝新面貌，以「女裝JWA學院風開襟外套(長袖)」為例，靈感來自於女性板球的運動制服線條，配上淺色棉麻混紡所製成，讓穿搭變得既舒適又帥氣；此外，也首次推出男女裝的感動西裝外套，採用輕量、快乾彈性的機能面料，細節上更畫龍點睛地點綴了JW ANDERSON標誌性LOGO鈕扣，全新詮釋經典的英倫學院風格。

擅於以優雅手法詮釋英倫風格的JW ANDERSON，在傳統英倫服飾中運用巧妙設計打造各種場合都能駕馭的經典單品。「JWA DRY網眼POLO衫(短袖)」POLO衫設計結合JW ANDERSON的彩色條紋設計，採用DRY網眼布料確保透氣舒適的穿著體驗，另外衣領跟袖口以跳色滾邊點綴，更添質感細節，無論正式或休閒場合都能氣質應對，可正式可休閒百搭又時尚。

H＆M則宣布將與法國設計師品牌Mugler攜手合作，Mugler向來作風大膽創新，創意總監 Casey Cadwallader表示：「能與H＆M合作真的很榮幸。該系列將予以Mugler這個設計師品牌一切最高的意義，每件作品都是真正的Mugler，從經典款式的緊身衣褲到俐落的剪裁西裝及牛仔單品，就像是給我們所有經典及標誌性的作品來一次回顧。」

該系列的輪廓是當今最為人熟悉的Mugler版型－誇張的Power Shoulder寬肩設計、貼身的腰部，對身體曲線的歌頌及對自信的展現。為了向品牌創始人的遠見致敬，除了當代設計之外，還有一系列由Cadwallader挑選、非常特別的限量版重製經典單品，它們都代表著Mugler品牌在輝煌的時尚史上，每一個時裝秀的高光時刻，引起人們的共鳴。