啤酒比水便宜的一家位於德國布蘭登堡邦的一間老牌啤酒廠發表了世上第一款啤酒粉末，只需加水即可起泡，具有豐富的風味和泡沫口感。這項產品可以大幅節省運輸成本，因為省去水分後的粉末重量只有瓶裝原來的10%，目標鎖定全球市場。

#Brandenburg #Neuzelle

Wer trinkt die Plörre? 🤔

‼️ Brauerei erfindet #Bier 🍺 in Pulverform

Bier aus Pulver? Richtig gesehen! In der Neuzeller Klosterbrauerei an der polnischen Grenze wird dieses 'Wunderpulver' entwickelt. 🥴https://t.co/C46JsBFbWw pic.twitter.com/sWl5UAKmYU — Libra0810 🇩🇪 🕊 (@Libra08101) March 21, 2023

據Newsatlas.com新聞網22日報導，位於布蘭登堡邦新策勒市的修道院啤酒廠（Klosterbrauerei Neuzelle）與技術夥伴合作，創造了世界上第一款粉末沖泡式啤酒產品，一款富含糊精（dextrin）的無酒精啤酒，採用傳統方法釀造，然後加工和製成可溶於水的啤酒粉狀顆粒。

該公司正在市場上以小量鋪貨進行試驗，預計會到2023年中期，但計劃很快開始製造含酒精的啤酒，並擴大規模，前提是消費者接受。該團隊相信這樣的技術革新也有機會擺脫傳統釀酒技術，蘇縮短製程、節省原料、勞動力和能源的使用。

新策勒修道院啤酒廠大股東黑爾穆．弗利茲榭（Helmut Fritsche）表示：「現在是時候考驗傳統啤酒生產方式和物流模式，以反思我們對環境的對待方式，」。「全球運輸了數十億升的水，因為啤酒的成分中高達90％是水。從環境的角度來看，我們已經節省了運輸成本，但還沒有節省資源使用和生產成本。」

總經理史泰芬．弗利茲榭（Stefan Fritsche）補充說：「我們知道，傳統的德國啤酒和所有手工啤酒愛好者，尤其是在德國，起初對我們的產品持懷疑態度，」「這不僅僅是要將新產品推向市場，還涉及到破壞啤酒商業模式。因此，我們的核心目標群體不只是是傳統的德國消費者，而是全球經銷商，他們不一定需要釀酒知識，但可以使沖泡粉調整致最適合終端消費者口味的模式。」

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