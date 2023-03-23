大陸商務部發言人束玨婷23日主持例行記者會，涉及中美經貿關係關鍵問題，除了301調查、中美貿易逆差之外，有關字節跳動持有的TikTok在美被要求出售問題，束玨婷回應，中方將堅決反對出售或者剝離TikTok。涉及技術出口問題，必須按照中方的法律、法規履行行政許可程序，中方政府將依法作出決定。

美國《華爾街日報》近日引述知情人士消息稱，拜登政府對TikTok發出威脅，要求字節跳動出售其持有的TikTok股份，否則該應用程式將在美國遭到封禁。

束玨婷表示，無視產品和服務本身，僅從外國投資者的身分出發，強制要求出售TikTok，將嚴重損害包括中方在內的各國投資者赴美投資信心。

束玨婷指出，如果該消息屬實，中方將堅決反對出售或者剝離TikTok。涉及技術出口問題，必須按照中方的法律法規履行行政許可程序，中方政府將依法作出決定。

束玨婷認為，中美經貿合作的本質是互利共贏，美方應盡早取消對中方加徵的301關稅，放寬對華出口管制，取消對中方企業的貿易限制，為兩國企業擴大貿易合作，減少對華貿易逆差創造條件。