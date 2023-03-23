大園國小今日舉辦「英語情境遊學中心暨AR／VR教室」捐贈及揭牌儀式。（蔡明亘攝）

大園國小英語情境遊學中心啟用，學生們感到相當興奮。（蔡明亘攝）

英語情境遊學中心包含機場情境與機艙教室等特色環境。（蔡明亘攝）

今在大園國小舉辦「英語情境遊學中心暨AR／VR教室」捐贈及揭牌儀式。（大園國小提供／蔡明亘桃園傳真）

大園國小英語情境遊學中心正式啟用。（蔡明亘攝）

為打造學童未來競爭力與世界接軌，國際扶輪3502地區與國際扶輪3590地區聯合協助推動桃園市大園國小提升國際競爭力計畫，在校內建置「英語情境遊學中心暨AR／VR教室」，以智慧科技結合英語情境作沉浸式環境的聽說練習，提升孩子雙語能力，今熱鬧舉行揭牌典禮，學生也大讚，新環境讓學習更有效率了。

大園國小表示，此計畫在國際扶輪3502地區2022-23年度總監高志明DG Metal領導下，由桃園航空城扶輪社主辦，社長鄭惠芳與服務計畫主委宋慶瑋努力籌備將近1年的時間爭取，並榮獲國際扶輪基金會撥款全球獎助金約4萬4千美金（約新台幣130萬元補助），建置以英語學習為主軸並結合AR、VR新互動科技的教學環境與內容。

英語情境遊學中心包含機場情境、機艙教室、世界館及世界廊道，讓孩子認識各國民俗風情、節慶文化、服裝特色及打招呼用語，學習登機出國、飛機點餐、訂房、購物等情境對話，並了解世界海洋日、水資源、世界文化多樣等重要議題。感謝教育局核配大園國小300多台平板，結合AR、VR情境教學、對話練習、闖關及體驗活動，激發孩子自主學習，勇於開口說英語，同時也改變課堂風景，讓英語學習更加容易且有趣。

今在大園國小舉辦捐贈及揭牌儀式，校方提到，除主辦社桃園航空城扶輪社，國際夥伴社3590地區韓國Sacheon-Gukhwa扶輪社配合主辦外，聯合國際扶輪3502地區桃園中區扶輪社、大園扶輪社、桃園永晴扶輪社、八德陽德扶輪社以及桃園東信扶輪社等5社也共同協辦。

大園國小校長劉燕霏表示，大園國小鄰近國際機場及航空城，提升孩子英語能力及國際競爭力勢在必行，盼透過此情境中心，打造沈浸式環境提升孩子生活英語應用能力，校方也會安排1至6年級主題課程，全校1700多名學童將受惠，透過智慧學習，擴充生活經驗與國際視野、認識世界性議題、尊重多元文化。今年適逢創校雙甲子，感謝校慶籌備委員會及家長會支持，將於11月18日辦理120周年校慶，也感謝國際扶輪支持教育傳愛到大園國小，讓學生接軌國際、鏈結全球。

國際扶輪3502地區總監高志明認為，支持教育是最有價值的投資，桃園航空城扶輪社長鄭惠芳也說，此計畫除了嘉惠大園國小學子，更希望把教育資源分享與擴大發揮更大效益，未來也能提供給學生家長、社區民眾學習英語機會，提升國際化教育水平，彌平英語及數位學習落差，達成教育均質化目標。

對於校內新建英語情境遊學中心，5年級的吳姓同學分享，非常幸運能在畢業前擁有這麼特別的沈浸式教育場所，跳脫課本裡的內容，學習英語既輕鬆又快速，讓學習效果更有效率了。