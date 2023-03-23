國民黨中常會定調徵召提名2024年總統人選，據了解，有意採協調式民調進行徵召，目前人選納入新北市長侯友宜與非黨員等。國民黨文傳會主委洪孟楷強調，所有可能人選都可能納入徵召民調，在6月18日立委第3階段提名結束前，黨中央就會確認總統徵召人選。對此，前立委郭正亮今(23日)就表示，「張亞中大概就是被刷掉了，一些民調沒有超過15％的那些人應該都沒機會了」，引發討論。

郭正亮23日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「現在國民黨只是表現出說沒有初選，第一個抗議的是張亞中，因為總統初選如果是勢均力敵很容易亂掉，張亞中大概就是被刷掉了，一些民調沒有超過15％的那些人應該都沒機會了」，郭正亮更接著說，現在主要就是有意願的人「要做一些正面的表現，要讓人家感覺你要救台灣，讓台灣更好，要越來越有總統的樣子」。

郭正亮也認為，用徵召的方式是鼓勵大家正面表現，增加支持度。郭正亮強調，「當然意願也很重要，最終還是有一個領表的程序，但一定要有意願說『你要參選總統』，有一些條件要逐漸明朗化，第一個就是真的要參選總統的意願；第二個就是內參民調要訂個時間；第三就是提名委員會要扮演什麼角色，我認為這三個都是必要條件」。