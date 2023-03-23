曾入圍金鐘獎男配獎演技備受肯定的李李仁，他愛家、喜愛高爾夫球運動的形象，被瑞典設計師品牌J.Lindeberg相中拍攝2023春夏系列新品形象照，在品牌曝光的專訪影片中他也不藏私的分享自己

品牌好友李李仁穿著橋型波點印花Polo，4880元、超透氣細格織紋球褲，6580元、幾何波點輕量防風衣 8880元。（J.LINDEBERG提供）

在日前陪伴女兒至美國唸書時的心境，講到父女的相處過程中甚至一度哽咽，好感情溢於言表。

李李仁透露自己挑選西裝的準則，表示J.Lindeberg的服裝都十分符合自己的需求;機能涼感彈力獵裝1萬2980元、機能涼感四面彈長褲7480元、幾何波點印花襯衫5480元。（J.LINDEBERG提供）

斑馬迷彩緹花長袖Polo，8480元。（J.LINDEBERG提供）

J.LINDEBERG 抗菌防皺商務襯衫，5480元。（J.LINDEBERG提供）

近期在綜藝、戲劇表現都十分突出的李李仁，脫掉戲服、離開鎂光燈的他則經常在假期間陪家人打高爾夫球，與家人一起親近大自然，日前在活動時現身品牌店內親自帶逛新品時，他也不忘為愛女挑選適合的高爾夫球衣，「這次高爾夫球系列，她（女兒）應該都會很喜歡。」本季的服裝繽紛，大膽運用果嶺綠、叢林綠、深藍色、橘色等，並搭配幾何波點、鑽石圖騰、斑馬迷彩、3D立體針織等四種搶眼的圖騰，面料則是兼具彈性、抗皺、抗UV的機能布料，穿著舒適又時尚。

此次品牌春夏新品分為「北歐時尚」、「都會商務」兩大主題，在形象大片中共演譯八種不同的造型，李李仁透露在拍攝時就曾與家人通話，老婆陶晶瑩早已看過各種面向的他，而他也甜蜜補充「女兒也覺得我穿每個造型都很好看！」但他也透露自己穿搭心法以及挑選西裝的準則，他透露自己最注重服裝的舒適度之外，在挑選西裝上年輕時他講求挺拔，但現在希望能呈現穩重舒適的氛圍，「其實我最主要挑衣服最注重的就是剪裁，剛好J.LINDEBERG都能夠滿足。」搭上普發6000元的熱潮，品牌於4月1日至10日特別推出春夏購物節活動，時裝全面85折、消費滿6000元折300元、消費滿1萬6000元即贈價值1980元的JL運動毛巾、滿2萬6000元即贈3880元JL球等優惠。