澎澎當年出道外型亮眼，挑戰演出短劇化身女丑，一炮而紅。（高雄流行音樂中心提供）

白冰冰、葉璦菱將分別率領余天、李亞萍、蔡秋鳳、黃西田、張秀卿等人，在5月13、14日於高雄流行音樂中心「2023 真愛秀．藍寶石大歌廳」開唱。72歲澎澎向來幽默又搞笑，憶起當年藍寶石大歌廳營業的首日，她就在台上演出，曬出當年剛出道美照，被封為「藍寶石林青霞」，亮麗外型更迷倒眾生。

她也表示，「藍寶石」她人生第一個舞台，首次上台演唱的歌曲是〈生命如花籃〉，一開始是演唱藝術歌曲，走氣質路線，直到某次短劇女主角告假無法演出，她突然被點名和天王主持人張帝一起演出短劇，沒想到「笑」果十足，一炮成名，隨後就變成女丑路線，奠定了她在藍寶石短劇演出的重要地位。

澎澎分享，在藍寶石除了聽好聽的歌之外，另外一方面就是要讓粉絲透過欣賞短劇開心大笑，忘記不開心的事，「讓觀眾情緒得到釋放，這也是為什麼當時藍寶石大歌廳會那麼受歡迎的原因」，並提到當時每次看到白冰冰登場，身穿華麗孔雀舞台裝，印象深刻；澎澎、白冰冰擁私交，澎澎形容白冰冰是很有義氣的好友，「不管是結婚、嫁女兒或是老公去世，白冰冰都會出席，這份情誼是永遠不會忘的。」

康弘與黃西田在藍寶石演出許多脫口秀、爆笑喜劇，人氣超旺，康弘笑說，有次因為表演得太好笑，台下觀眾笑到差點氣喘發作，幸好休息之後沒什麼大礙，結果這名粉絲隔天還來繼續捧場，堅持把前一天沒有看完的部分看完，直誇粉絲是很忠實的觀眾。