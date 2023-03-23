烏克蘭去年11月從俄軍手中奪回烏克蘭南部赫松州（Kherson）首府後，總統澤倫斯基今天前往赫松州視察，此州部分地區仍由俄軍控制。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文表示：「前往赫松州展開視察工作。由於俄軍全面入侵，波薩德-波克羅夫斯克村（Posad Pokrovske）的房屋和民用基礎設施遭到破壞。我與當地人討論他們面臨的問題以及需求。我們將恢復和重建一切被破壞的東西。」

他並說：「正在恢復電力和供水，正在重建醫療門診，人們正在返回家園。」