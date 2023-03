圭賢對於文鐘業領軍的聯隊腹肌排排站的畫面感到相當震撼。(LINE TV提供)

李翰潔(中)在第二回合與文鐘業(右一)合作舞台。(LINE TV提供)

韓國首次以「團隊賽」展開的全球偶像選秀節目《Peak Time》,重新賦予已經出道過,卻沒能成功的無名寶藏男團再次獲得舞台的機會,最新一集公布加權獎勵後的第一回合全球排名,16組團體中有10組順利晉級,6組遭到淘汰,現場頓時哭成一片淚海,讓粉絲相當不捨。

其中晉級的24點成員之一文鐘業(原團名:B.A.P)在前一回合擔任C聯隊舞蹈隊長,性感叼上衣露冰塊腹肌,讓全場陷入瘋狂,讓圭賢大呼:「怎麼會為了露出肉體的男人興奮!」他因此獲得舞蹈MVP,助所屬24點團體挺進TOP6順利晉級,表演片段在YouTube一週觀看數已破170萬,成為該節目點閱最高的影片,連原唱「丹麥王子」克里斯多福(Christopher)都忍不住留言讚:「Wow this is so amazing!」

MVP的文鐘業驚訝表示:「讓我們獲得再次演出的機會,真的會好好做好,也托了舞蹈MVP的福,讓我能再挑戰下一個舞台,感謝一同演出的C聯隊舞蹈分隊,會展現不愧於大家的舞台。」台下其他團體也化身文鐘業迷弟,大喊:「鐘業前輩我愛你!」

另一方面,《PRODUCE X 101》出身的李翰潔所屬團體13點(原團名:BAE173),獲得加權與饒舌MVP獎勵,從第7名躍升排名冠軍,擊敗長居第一名的「兼差男團」11點(原團名:VANNER),原全球排名第三名的7點團體(原團名:前MASC)因其他團體加權獎勵,被擠出8名外,一度確定淘汰,後來主持人李昇基宣布二個增額團體,7點憑藉著全球粉絲的高人氣驚險晉級。

而遭到淘汰的團體,包含24K、BDC、BLITZERS、ATBO、BXB、DIGNITY等6團,雖已準備好第三回合的新歌挑戰賽舞台,卻因此無法有表演機會,僅能公布自己原團名退出節目,讓在場參賽者直呼殘忍。《Peak Time》每週四早上10點在LINE TV獨家跟播韓國。