圭賢對於文鐘業領軍的聯隊腹肌排排站的畫面感到相當震撼。（LINE TV提供）

李翰潔（中）在第二回合與文鐘業（右一）合作舞台。（LINE TV提供）

韓國首次以「團隊賽」展開的全球偶像選秀節目《Peak Time》，重新賦予已經出道過，卻沒能成功的無名寶藏男團再次獲得舞台的機會，最新一集公布加權獎勵後的第一回合全球排名，16組團體中有10組順利晉級，6組遭到淘汰，現場頓時哭成一片淚海，讓粉絲相當不捨。

其中晉級的24點成員之一文鐘業（原團名：B.A.P）在前一回合擔任C聯隊舞蹈隊長，性感叼上衣露冰塊腹肌，讓全場陷入瘋狂，讓圭賢大呼：「怎麼會為了露出肉體的男人興奮！」他因此獲得舞蹈MVP，助所屬24點團體挺進TOP6順利晉級，表演片段在YouTube一週觀看數已破170萬，成為該節目點閱最高的影片，連原唱「丹麥王子」克里斯多福（Christopher）都忍不住留言讚：「Wow this is so amazing！」

MVP的文鐘業驚訝表示：「讓我們獲得再次演出的機會，真的會好好做好，也托了舞蹈MVP的福，讓我能再挑戰下一個舞台，感謝一同演出的C聯隊舞蹈分隊，會展現不愧於大家的舞台。」台下其他團體也化身文鐘業迷弟，大喊：「鐘業前輩我愛你！」

另一方面，《PRODUCE X 101》出身的李翰潔所屬團體13點（原團名：BAE173），獲得加權與饒舌MVP獎勵，從第7名躍升排名冠軍，擊敗長居第一名的「兼差男團」11點（原團名：VANNER），原全球排名第三名的7點團體（原團名：前MASC）因其他團體加權獎勵，被擠出8名外，一度確定淘汰，後來主持人李昇基宣布二個增額團體，7點憑藉著全球粉絲的高人氣驚險晉級。

而遭到淘汰的團體，包含24K、BDC、BLITZERS、ATBO、BXB、DIGNITY等6團，雖已準備好第三回合的新歌挑戰賽舞台，卻因此無法有表演機會，僅能公布自己原團名退出節目，讓在場參賽者直呼殘忍。《Peak Time》每週四早上10點在LINE TV獨家跟播韓國。