心跳真的會漏一拍！有女子下班後正在享受追劇的時光，突然手機螢幕出現「爸爸的手機號碼」，當她接起後，又聽到陌生男子聲音說「您好，這裡是XX醫院急診部，請問你是這支手機主人什麼人呢？」，瞬間晴天霹靂，腦海浮現各種不好的情況，以及將如何後續處理狀況的假設，豈料，當她聽到男子說了後續狀況瞬間傻眼，但也放下心中的大石頭。

一名女子在「Dcard」論壇發文，她表示下班之後，躺在床上正享受著「追劇時光」，突然在晚上快11點時，看見父親手機號碼打來，她心想「奇怪，這個時間老爸不是已經睡了嗎？」，當她接起電話後，對方傳來陌生男子的聲音表示「您好，這裡是XX醫院急診部，請問你是這支手機主人什麼人呢？」。

女子聽完之後秒頭皮發麻，腦海浮現各種不好的情況，以及將如何後續處理狀況的假設，於是她回了對方表示「我是她女兒，他(父親)怎麼了」，而對方回了她一句「他(父親)的手機忘在醫院了，再麻煩你請他來櫃檯領取」，她瞬間放下心中的大石頭，差點下到哭出來，後來，也趕緊打電話回家詢問，才發現原來是父親到醫院做檢查，放了手機沒帶走，而引起這次的烏龍事件，爸媽對這事情也笑到不行，但她也瞬間感到「幸福實體化」。

文章一出，網友紛紛留言表示「真的會嚇死」、「個真的很嚇人，妳的反應是對的！」、「我懂！小時候阿公阿嬤急診都是半夜電話打來，所以晚上現在有電話我都會怕、非常怕，電話晚上恐懼」、「這麼晚接到這樣的電話，我也是會很驚嚇」、「心跳真的會漏一拍，沒事就好」、「幸好只是掉手機」、「如果我遇到一定會先哭出來，然後後面的話都聽不清楚」。