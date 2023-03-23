【立綱氣象報報】周休華南雲帶東移 嘉義以北雷陣雨

受到鋒面通過影響，明（24日）全台各地雲量變多，宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨，中部以北也要注意零星雨勢，預估周六到下周一（3/25~3/27）華南雲雨帶東移，全台各地都有機會出現降雨，尤其下周日（3/26）雨勢最為顯著，且北台灣大幅降溫，入夜低溫甚至下探16度，和今日的30度高溫有明顯落差。

氣象局指出，明日微弱鋒面通過，各地雲量增加，東北部及東部整天有局部陣雨，中部以北不定時陣雨則較零星。

氣溫方面，各地低溫約20到22度，雲量增加也使得高溫略降，北台灣約25、26度，中部地區及花東約27至29度，南部可達30度以上，尤其高雄市近山區，或河谷局部地區高溫恐突破36度，南台灣日夜溫差較大。

周末春雨報到，各地天氣轉涼，恐出現顯著降雨。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱表示，周六、下周日（3/25、3/26）北部、中部、東部皆有機會出現雷陣雨，且受華南雲帶東移影響，北部入夜後低溫下探16度，不過南台灣仍是晴朗的天氣，預估下周一午後到下周三（3/27~3/29）雨勢減少，北台灣偏涼，中南部則多雲時晴，普遍是好天氣。

值得注意的是，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文直說：「春雨前夕，周末全台有雨」，並表示這波降雨可能會是今年以來，中南部水庫最佳的補水機會，雖然目前主要雨區集中在中北部，但最新預報顯示，南台灣降水不再是一片空白。該粉專指出，周六（3/25）各地由北向南轉陰雨，周末2天各地雨勢最明顯，不過會時陰時雨，天氣不太穩定。