在YouTube上擁有逾百萬名粉絲訂閱的高人氣網紅愛莉莎莎，過往拍攝的一系列影片，因為她直爽不做作的風格深受不少人喜歡。豈料，近日她卻被爆出與羽球男神交往中，更於IG限時動態中寫下：「壓力大到超過臨界值」，讓粉絲相當心疼。

愛莉莎莎昨(22日)被周刊爆出戀情傳聞，與羽球教練呂杰陽疑似交往中。對此，她在IG上更新一則貼文，自嘲：「早知道不要穿那麼醜了。」此外，有網友在底下留言詢問：「莎莎，新聞上那個是真的嗎？」對此，愛莉莎莎也回覆：「假的啊，那麼醜！」並附上一個傻眼的表情符號，雖然沒有正面回應是何種新聞事件，但或許間接表示自己的感情狀況。

豈料，除了感情生活讓人看得雲裡霧裡，愛莉莎莎更在IG限時動態上更新兩則有關自己身體狀態的照片，只見畫面中，她的身體長滿了蕁麻疹，大片鮮紅肌膚讓人看了難掩心疼。此外，她指出自己只要「壓力大到超過某個臨界值」，就會全身長蕁麻疹，更嘆：「2年前長了半年終於治療好了，最近又長出來，長滿全身，我到極限了…」。不過，事隔不久她也在IG上曬出自己有著完整妝容的照片，寫下：「錄課倒數第二次」，並附上一個吐舌頭的符號，看似身體的不適並非很嚴重。

事實上，愛莉莎莎因人紅是非多，於2021年時才因PO文用詞不當引發不小爭議，當時便在IG上透露自己：「身體很差、負能量爆炸，全身長滿蕁麻疹」，且看了皮膚科仍未改善，依然反覆發作，並曬出長滿紅痕、小顆粒的過敏照片，崩潰表示：「我真的很想哭，真的好噁心。」