上海商銀指出，111年度合併稅後純益190.96億元，較上年成長2.3％，稅後淨利歸屬母公司業主149.38億元，較上年成長4.8％，每股盈餘3.33元，董事會所通過的現金股利每股1.8元維持與上年度相同水準，分配率54.1％。

上海商銀董事會也通過現任總經理林志宏將於今年6月底屆齡退休，自7月1日由執行副總郭進一升任總經理，這項人事案尚需報經金管會核准；郭進一畢業於中興大學，民國74年即進入上海商銀服務迄今已38年，一路從基層作起，歷任服務期間曾擔任該行承德分行、三重分行、國際金融業務分行（OBU）、新北區域中心、個人金融事業部及企業金融事業部等單位主管，2011年升任副總之後，陸續掌通路管理部、存匯事業部及數位金融處、客戶金融事業部，去年升任執行副總之後則負責督導事業部、通路管理部、債權資產管理處及資訊總處，銀行資歷完備。

上海商銀也指出，現任總經理林志宏上任2年多來，去年創造該行個體稅後盈餘149.4億元的歷史新高，同時連續4年獲金管會公平待客原則評核前25％績優銀行，也獲得MSCI調升ESG評等為AA級，以及獲得S&P全球永續年鑑調升為產業前10％的優良評級。