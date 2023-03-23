國民姐夫Akira日前參加臺北時裝週於南鯤鯓代天府舉辦的開幕秀《敬藝》，他以一席灰色系西裝亮相，一現身立刻成為媒體目光焦點，此次大秀首度移師至台南舉辦，秀上還有謝盈萱、林思宇、劉冠廷等人至現場支持。

今年初宣布定居老婆林志玲老家「台南」的Akira透露「接下來在日本的巡演變多，目前是在台灣、日本兩地往返。」此次首度現身於擁有三百年歷史的古廟，驚呼很震撼，並透露自己很喜歡歷史性的東西，此次身上的行頭也特別選穿運用台灣復古元素的西裝，「這是周裕穎設計師東奧中華隊戰袍的延伸作品，服裝上運用台灣復古窗花花紋。」

謝盈萱在《俗女》後久違回到台南直呼很懷念，曝之後想為鍋燒意麵來台南玩，此次出席時裝週活動身穿新銳設計師WEI TZU-YUAN的作品。（臺北時裝週提供）

自《俗女》後久違回到台南的謝盈萱則表示很懷念台南，此次由於行程關係只能匆匆走過，但若有機會再來一定要嚐完鍋燒意麵再離開，此次在大秀上她身穿新銳設計師魏子淵WEI TZU-YUAN的作品，禮服運用回收材質製作與時裝週追求的永續時尚不謀而合，服裝上的流蘇、拖曳的裙擺展現十足氣場，舉手投足間展現影后的氣場與魅力。

出生於台南的林思宇也特地回家挺在台南的大活動，為此他選穿UUIN貼身印花洋裝，側邊開衩至大腿，裙擺隨風飄揚也隱約露出白皙美腿，火辣現身吸引現場攝影師狂拍，而她也透露為穿上這套禮服特別增肌、脫水3日，只為展現最美的一面，可惜此行由於行程關係須當日來回，不過他也順道推薦自家滷味、鍋燒意麵、土魠魚羹等美食，邀請現場媒體、民眾品嚐。

劉冠廷著周裕穎JUST IN XX 作品，西裝上的縫線增加立體感，滿滿花朵與黑白鞋塑造俏皮感。（臺北時裝週提供）

戲劇男神劉冠廷此次則化身「花美男」，穿上周裕穎設計師的作品，全黑的西裝外套上除有胚衣常見的縫線，增加西裝的立體感外，還點綴著許多花朵與腳上「黑白無常」鞋塑造俏皮可愛的時裝風格。

2023臺北時裝週AW23開幕秀首度移師台南，結合傳統藝陣、表演藝術展出七十套服裝。（臺北時裝週提供）

JUST IN XX × 莊武男（傳統彩繪）。（臺北時裝週提供）

BOB JIAN × 鎮狩宮吳敬堂藝陣社（八家將）。（臺北時裝週提供）

GIOIA PAN × 唐美雲（歌仔戲）。（臺北時裝週提供）

C JEAN × 王清霜（漆藝）。（臺北時裝週提供）

TANG TSUNG CHIEN × 張榑國（東華皮影戲團）。（臺北時裝週提供）

WEI TZU-YUAN × 陳夏生（傳統繩結）。（臺北時裝週提供）

YEN LINE × 陳一中（紙雕）。（臺北時裝週提供）

秀後還有長達七分鐘的華麗煙火。（臺北時裝週提供）

此次大秀結合台灣傳統表藝、傳統工藝，由BOB JIAN × 鎮狩宮吳敬堂藝陣社（八家將）」、「WEI TZU-YUAN × 陳夏生（傳統繩結）」、「TANG TSUNG CHIEN × 張榑國（東華皮影戲團）」、「JUST IN XX × 莊武男（傳統彩繪）」、「YEN LINE × 陳一中（紙雕）」、「GIOIA PAN × 唐美雲（歌仔戲）」、「C JEAN × 王清霜（漆藝）」等七位設計師、七位國寶藝術家合作，展示70套作品，本場大秀由伊林秀導俞凡鏮執導，秀上音樂則找來林強結合台灣傳統樂曲與電子樂打造，台灣元素滿滿。