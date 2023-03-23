日本72歲國寶級女歌手大橋純子在2018年發現罹患食道癌和乳癌，經過一年治療，包括切除左邊乳房，在隔年宣布抗癌成功，休養後迅速回歸歌壇，還舉辦巡演。豈料，大橋純子今（23日）在官網上公開食道癌復發，為了治療得全面暫停活動，心痛表示，「希望能再次回到舞台上唱歌」。

大橋純子在4年前抗癌成功後，儘管她已經是年紀70歲左右的老人，依然活躍於歌壇，在日本各地舉辦公演，總是吸引大批歌迷朝聖；大橋純子的官方網站今日卻發布她最新近況，證實她的食道癌過了4年復發，原定的公演從4月之後通通取消。

對於食道癌復發一事，大橋純子認為專心治療就有希望，「我會休息一段時間，這樣我就可以再次回到粉絲面前唱歌」；不過，大橋純子也感慨地說，「世界終於開始恢復原樣，我也開始為了巡演排練，沒想到不得已取消，確實充滿了遺憾」。

其實大橋純子在2018年例行健康檢查後，發現罹患食道癌初期，住院治療後又在右胸找到癌細胞，確定是乳腺癌初期，雙重打擊下她沒有氣餒，積極配合醫院治療，甚至切除左邊乳房，再進行乳房重建手術；手術後休養一段時間後，大橋純子開心地宣布抗癌成功，讓網友都很敬佩她的毅力。