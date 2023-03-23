現年63歲的屏東家扶中心主任傅敏峯，服務年資已滿36年，至今仍認真地帶領團隊為貧困家庭、兒少保護家庭及寄養兒少服務，同事們笑稱他是「奔波於高屏大橋的男人」，還時常開車到恆春關心受助家庭與社工，一天路程200公里以上不曾喊累，熱愛工作的他在近日獲頒社工金典獎殊榮。

屏東家扶中心指出，傅敏峯是高雄市人，30年前調升屏東家扶擔任主管，他有4／5的社工生涯都貢獻給屏東縣，這位「奔波於高屏大橋的男人」，每天來回高雄市橋頭區到屏東家扶工作，30年來從未中斷。

中心表示，在高屏大橋斷時，每天上班單程即近50公里，再加上屏東家扶服務幅員廣大，他還經常開車到恆春關心受助家庭及社工，其交通路程都是一天在200公里以上，但他依然30年如一日地為屏東的弱勢家庭服務著。

中心說，傅敏峯入職屏東家扶主任後，就帶著社工團隊開發小琉球及原鄉的貧困家庭扶助工作，且他在接手屏東家扶時，發現家扶財政困難，連社工薪水都發不出來，若有捐款則必須先給受助家庭，為此，他將當時的黃色電話本分頁給社工，由社工及社工家人抄寫信封，將屏東家扶簡介一封一封寄給屏東縣社會大眾，捐款才漸漸有起色，幫助更多的貧困家庭。

「主任，下個月要去哪裡領錢？地點換來換去，我年紀大了都記不住！」當傅敏峯聽到受助家庭這樣說時，讓他萌生興建永久家扶館舍的想法，為此，他爭取家扶扶幼委員會的支持，在屏東、潮州、恆春興建4棟家扶館舍，並在莫拉克風災後，協助災區學校興建圖畫館及臨時校舍，讓社區家庭及兒少可以免費參加有趣又有創意的活動。

家扶基金會董事黃坤益說，傅敏峯是腳踏實地的社工人，做的比說的多。而對於傅敏峯而言，社工工作看似付出許多精神心力，薪資也不高，但他感受到的是福氣及恩典都回饋到自己家庭及子女身上。

中心表示，傅敏峯的子女都已成年，從小就跟著爸爸來家扶當志工，現在則是有機會就為家扶宣傳募款，幫助更多受助兒少及家庭。