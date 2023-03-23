駐琉球的美國海軍陸戰隊表示，1架AH-1Z直升機的具爆炸力的零件遺失，這個零件含有少量TNT炸藥，是用於為各種彈射和安全系統提供動力的。

軍事時報(Militarytimes)報導，上周四，海軍陸戰隊第1航空聯隊(1st MAW)的1架AH-1Z 毒蛇在飛行後檢查發現，它的爆炸式零件不明原因遺失。

根據聲明，這個零件很小，寬度與長度大約一英寸半(約3公分)，但含有大約0.16 盎司(約4公克)的 TNT炸藥。

陸戰隊第1航空聯隊表示，絕對認真對待所有與航空有關的事件，正在對該事件進行徹底評估與檢討。

第1陸戰航空聯隊隸屬於第3陸戰隊遠征軍，總部設在福斯特營地(Camp Foster)。

直升機飛行員認為，零件可能是飛行時遺失的。這架直升機在檢修前在琉球大島南部附近飛行，大部分時間都在海面上空，因此可能已掉在海裡。

聲明指出，該裝置在一般情況下不會自行引爆的，如果發現該裝置，請向美軍報告。