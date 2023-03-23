4名司法院大法官因任期將屆滿卸任，總統蔡英文將提名4位新任大法官，法務部23日表示，法務部決定向大法官審薦小組推薦法務部司法官學院院長柯麗鈴，擔任大法官候選人。

柯麗鈴的丈夫是曾擔任內政部長、教育部長、現為台灣大學法律系特聘教授葉俊榮。

法務部表示，柯麗鈴是司法官23期結業，台灣大學法律系畢業、英國倫敦大學法學碩士、美國杜克大學訪問學者，曾任一審檢察官、主任檢察官、二審檢察官及苗栗、基隆地檢署檢察長，並曾任法務部主任祕書，2021年12月接任司法官學院院長迄今，具有完整學經歷及研究學術才能，亦兼具完備之司法實務與行政歷練。

法務部指出，柯麗鈴擔任檢察官期間，長期關懷司法弱勢，全心投入婦幼保護，曾榮獲全國推動家庭暴力、性侵害及性騷擾防制工作有功人士之表揚；於調法務部辦事期間，更是投入人口販運防制法之法制作業，幫助提升我國在全球防制人口販運之評比成績，亦參與家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法及其他與婦幼保護相關之法令研擬、執行等業務，並積極與相關部會與民間團體團合作，讓柔性司法發揮功能，深具保障人權之憲政素養。

此外，柯麗鈴亦曾獲邀參加國際非政府組織「生命之聲全球夥伴」（VitalVoices Global Partnership）在印度新德里舉辦之「亞洲生命之聲婦女領袖與培訓高峰會」，並於人權組之討論中，介紹我國檢察署婦幼專責檢察官之制度，在國際間獲得肯定。目前其擔任司法官學院院長，對於司法官之培養，更是不遺餘力，在司法界夙有聲望，風評極佳。

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