鎖定醫療大數據、醫療人工智能、雲端生醫平台等三大領域的長佳，去年營收0.53億元、年增40.9％，營業淨損0.72億元，因有金融評價利益挹注，歸屬於母公司業主淨利1.36億元，法人預估，若以本業來看，初估最快明年有機會開始獲利。

長佳專長於「腦神經」、「心血管」與「癌症」等急重症的醫療AI，並已獲得10項台灣TFDA與6項美國 FDA醫材上市許可，以及世界各國21項專利等成果，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業。該公司已與淡馬錫轉投資的腎臟病醫材公司簽訂技轉與合作開發計畫，該合約不含衍生利益金高達3,722萬～3,812萬美元。

長佳除產品銷售收入，近年也持續有技轉收入和開發專案里程碑金，預計一～二年內合作的產品會在台灣、美國、新加坡等地區上市。

據全球知名的權威市場評估機構Grand View Research 2021年的報導，全球醫療保健AI 市場複合年增長率為41.8％，到2028年市場規模將達到1,202億美元。

長佳表示，隨著chat GPT掀起的人工智能浪潮，該公司除了在新專利、新技術與新產品等方面持續保持過去的研發動能與取證速度之外，也將拓展已上市產品在國內外的市場列為重點，2023年營運展望樂觀。