身兼黨主席副總統賴清德今晚與湧言會餐敘，與會者轉述，誠信條款上，賴副總統肯定湧言會為了黨的團結所做的最大努力跟配合；特別強調2024總統和立委雙贏的重要，總統要繼續能夠固守本土政權、國會席次過半，各項重大政策才能順利推動。

由於明天立委初選登記截止，與會者轉述，大家還打趣說，「我們是最遵守原則、貫徹誠信原則的派系，對選民的承擔就是責任承擔的一個」；賴清德也非常肯定湧言會為了黨的團結，做了最大努力及配合，包括高雄市、何博文都是，也謝謝呂孫玲委員、鄭宇恩召委、賴秋媚全議員，全黨團結才有贏的機會。

湧言會召集人立委王定宇餐敘後受訪表示，他們是應賴副總統之邀來，整個餐會過程氣氛融洽，他跟賴清德副總統都是台南起家，黨祕書長許立明以前是高雄市代理市長，跟立委趙天麟也很熟，前屏東縣長潘孟安也是負責協調讓前新北市議員何博文成為北海小英雄的關鍵人物，所以大家非常融洽、笑聲不斷。

他說，過程中賴副總統特別提到，2024是很重要的一年，為了台灣我們團結一起努力，把本土政權守住、讓立法院過半，讓總統順利當選。他特別點出何博文，希望何能承擔責任，負起責任把淡水這一席光復回來。2024年立法院國會過半是艱困任務，每一席都很重要。

他說賴副還提到，他們也就國內政情、能源政策、黨內初選現況、未來合作事項上交換很多意見。

被問到有沒有給賴關於選舉的建議？王定宇說，像他跟趙天麟長期在國防外交委員會，在國防議題上，期許賴成為三軍統帥、未來總統，怎麼重視國軍，上次蔡總統能得到817萬票，其中有很大因素是國軍很大的支持，他們有提供一些意見及未來可以合作的部分。

至於何博文被問到賴清德如何勉勵？何博文說，賴副總統特別交代，北海岸這席擔子很重，一定要扛下來，他們會全力以赴；他也跟賴副總統承諾，即使再辛苦、艱辛，這一戰我們會全力以赴，拿下北海岸這一席，這是他給賴副的信心，2024總統跟立委我們要雙雙共同努力、共同雙贏，為台灣爭取更多幸福。

王定宇說，這次黨內初選登記明天結束，也談到結束後各選區的協調，他們都有責任區，本來也是對策小組成員之一。除此之外，有些黨內變數他們也提出，比方基隆立委蔡適應、台中黃國書、台北萬華林昶佐都選擇不連任，這些特殊選區該怎麼處理，台北市幾個選區他們都有細節討論，但還是要進入選舉對策小組溝通，下週他們都會進行，就已登記有初選、選區內重大變局的如何處理。國會過半是艱困任務，一席一席都要精算，每一席都要盡努力達到最好效果。