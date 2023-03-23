南韓現代汽車（Hyundai）與子公司起亞（Kia）23日在美國發布召回多款運動休旅車（SUV）與迷你廂型車（minivan）的消息，總計逾57萬1000輛，原因出在車輛的拖吊鉤有可能在停放狀態或行駛途中起火燃燒，愛車在接受檢修之前應停放於戶外，以策安全。

美聯社23日報導，現代汽車召回的車款包括2019年至2023年式Santa Fe、2021年至2023年式Santa Fe Hybrid、2022年與2023年式Santa Fe Plug-in hybrid、2022年與2023年式Santa Cruz。起亞汽車召回車款僅有2022年與2023年式迷你廂型車Carnival。所有受影響車款原始配備均有拖吊鉤。

現代、起亞兩家車廠在美國車輛監管當局23日發布的文件說明，拖吊鉤的電路板可能進水引發短路，這種情形甚至在車輛並未發動的場合也可能發生。

現代汽車已通報1件起火、5件熱害（heat damage），均未造成人員受傷。起亞汽車尚無相關火災或受傷通報。

兩家車廠預計今年5月16日起通知召回車款的車主。車輛返廠檢查時，業者會先移除保險司與拖吊鉤的電腦模組，裝上新的保險絲、延長線與改良的防水連接器。

現代汽車去年也因類似問題召回逾24.5萬輛2020年至2022年式Palisade休旅車。