2名可愛的女兒是單親媽媽布萊蒂的生活重心。（TLC提供）

凱蒂與男友都不願意離鄉背井，該如何一起生活。（TLC提供）

TLC旅遊生活頻道熱門戀愛實境節目《到美國結婚去》（90 Day Fiance）推出全新英國版《到英國結婚去》（90 Day Fiance UK），介紹8位英國人與他們的異國戀人，經歷遠距戀愛後終於相聚，每對情侶各自面臨不同挑戰，他們能否跨越考驗攜手步入禮堂，或是最終走上分手擂台？令人相當好奇。

41歲母胎單身肖恩（Shaun）與菲律賓籍的克莉絲汀（Christine）網戀8年，被對方活潑搞怪的個性深深吸引，2人一起在菲律賓度假後克莉絲汀懷孕生下1個兒子，肖恩至今只見過孩子4次，他每個月匯款資助女友一家人，親友擔心肖恩受騙，怕女方只是貪圖金錢，極力勸阻肖恩，也建議他做親子鑑定，但肖恩深信克莉絲汀是真命天女，不顧親友反對積極準備申請簽證，迫切希望接克莉絲汀與孩子到英國生活。

另一位育有2名女兒的單親媽媽布萊蒂（Bridie），透過線上遊戲與黎巴嫩籍小男友霍斯特（Host）相識，霍斯特有著帥氣的外貌與身材，異性緣極佳，布萊蒂常吃醋擔心男友跟其他女生在一起，而霍斯特的家人也不喜歡她善妒的個性。與此同時，布萊蒂決定到黎巴嫩與男友見面，為此還準備了性感睡衣，不料她錯過登機時間，在機場哭著視訊告知男友這個壞消息，結果霍斯特因為太生氣匆匆掛了電話，他認為這是上帝給的暗示，2人之間能不能繼續走下去是個問題。

凱蒂（Kadie）是一名護士，與墨西哥籍男友亞力山卓（Alejandro）透過交友平台認識，這對網路戀人即將見面，也想確認能否共結連理，但是2人都不願意離鄉背井，生活方式與想法上的摩擦讓他們非常困擾；還有一對引人關注的忘年戀情侶，68歲的退休女護士熱戀28歲巴基斯坦籍小男友，期待男友到英國後儘快結婚，但夢想到英國生活的小男友卻不想就這麼定下來，難道這是一場騙局？一直以來這些情侶只在網路世界互動交流，現在才要一起面對現實的考驗。

《到英國結婚去》本月31日起，每星期五晚間10點在TLC旅遊生活頻道播出。