女星方馨外型亮麗，早年演出《台灣霹靂火》爆紅，接著陸續參演多部影視作品，是許多觀眾熟悉的面孔，精湛演技獲得不少婆婆媽媽的支持，也是許多人心目中的本土劇女神；近日方馨大方公開生活紀錄，除了公開私下生活的一面，也讓大家注意到她家中裝潢很有質感。

方馨今（23日）在社群平台發布生活影片，表示是為了紀錄生活，主題標籤有咖啡、保養、化妝、日常穿搭等內容，影片中方馨先是從房間走出，全素顏出鏡，身上穿著簡單的家居服，她先喝水後接著開始整理衣服，沖了一杯咖啡後在沙發上待了一會才開始敷臉，然後進行保養和化妝，最後換身衣服就大功告成。影片中方馨家裝潢也是一大亮點，屋內設計充滿巧思，大理石和木頭地板低調奢華，陽光透過落地窗照進屋內，給人溫馨又不失質感的印象。

影片上傳後，歌手龍千玉讚「青春洋溢，真美」，演員簡沛恩誇「超會拍的妳」，方馨透露內情「其實很費事」，不少網友直呼：「馨姐家好美，我看錯重點了」、「好漂亮的女主人跟家」、「方馨素顏一樣漂亮~哇！打扮好迅速！」、「你們家真的好整潔好美喔」，方馨親切回應「當然只有整齊的地方可以入鏡啊」。

除了學著拍影片紀錄生活，方馨近期更跨足歌壇，與潘嘉麗對唱單曲《離家背井》，過去方馨高中時期參加五燈獎，時隔多年總算有表現機會，方馨收到合唱邀約當下超興奮，聽完Demo更是開心直呼：「覺得國台語交錯的歌曲超適合我的。」