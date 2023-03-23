「麻辣天后」利菁近年轉往大陸直播界發展，雖消失螢光幕前一段時間，但她仍會透過社群分享近況，近日她突曬出哭紅雙眼的照片，吐心聲「我不是不會傷心」，但沒多解釋發生什麼事情，讓粉絲都紛紛留言關心，女星楊繡惠也留言替她加油打氣。

利菁發文寫下「我不是不會傷心，不是不會洩氣，只是哭完後，會更用力奔跑，朝著目標衝刺」，並自我勉勵「哭一哭就好，謝謝主，祝福」，隨文附上一張眼眶泛紅的照片。

而利菁並沒有多解釋發生什麼事情，也讓粉絲紛紛留言安慰「妳是最棒的，加油」、「哀傷會過去，終有雨過天晴」、「加油，最愛看你主持的節目」，而演藝圈好友也來替她打氣，楊繡惠表示「不要傷心喔！加油」，李明川也幽默安慰「不哭不哭，眼淚是真珠(不然我這隻真豬就會把妳撲倒喔！)」。

其實，利菁2019年請辭主持的人氣節目《麻辣天后傳》，就鮮少出現在螢光幕前，把事業重心放在大陸，觀摩他們的品牌的行銷模式，去年宣布回歸，透露新節目即將播出，也讓粉絲相當期待。