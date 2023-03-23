天主教振聲高中董事長劉獻堂（右）頒贈傑出校友獎座予國立高雄科技大學校長楊慶煜（左）。（振聲高中提供）

簽約儀式兩校與會人員合影。（振聲高中提供）

天主教振聲高中與國立高雄科技大學舉行「高教技職技優教育精進聯盟合作」簽約儀式，此為國立高雄科技大學首次與桃園區學校簽訂兩校合作事宜，也是天主教振聲高中向外再邁出的新里程碑。

簽約儀式由天主教振聲高中校長彭湘玲與國立高雄科技大學校長楊慶煜共同簽署「高教技職技優教育精進聯盟合作備忘錄」，此合作以兩校攜手合作進行鏈結，共同致力於提升雙方學校互動及夥伴關係，有效運用雙方學術人力、場地及行政支援，並以優質、適性、公義、國際、永續為人才培育目標，同時展現雙方未來共同合作及推展技職教育，兩校校長在相互致贈學校錦旗及紀念品活動中完成簽約儀式。

天主教振聲高中董事長劉獻堂致詞中表示，此次合作對於提升學校教學品質有莫大助益，期許未來能夠開展更多交流合作的機會，校長彭湘玲說，對於國立高雄科技大學與振聲高中攜手合作，表達感謝及期待未來更多的合作可能。

國立高雄科技大學校長楊慶煜表示，希望透過此次合作，讓兩校之間的技職教育更加密切，提升學生的實務技能及創新思維，此次合作將視為未來長期穩定合作的開端。

在簽約儀式後，雙方進行學校特色招生生源分析、科系分組座談、綜合座談等活動，進一步促進雙方的交流與合作，充分體現兩校的合作精神及共同培育技職教育人才的使命。