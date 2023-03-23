桃園市平鎮區近日爆出狒狒在社區出沒，引起民眾譁然，但在里長、當地民眾及六福村獸醫聯手圍捕之下，仍未成功誘捕，如今傳出已逃到新屋區，不過桃園市農業局表示將在附近搜查待命，持續掌握狒狒動向。而鄰近的南韓首爾廣津區今(23日)下午也發生類似事件，一頭斑馬從動物園逃到住宅區，被樂團8001主唱趙坤親眼目睹，拍下這幕畫面上傳IG，證實所言不虛。

趙坤近日在IG更新限時動態，可見一隻活生生的斑馬竟在社區的停車場遊蕩，讓他連忙舉起手機拍下這幅奇景寫道：「居民朋友們，聽說斑馬逃出來了」，好在斑馬3小時就被抓回動物園，讓趙坤大笑說：「打完麻醉槍回家了，哈哈哈哈哈。」

趙坤剛好碰到從動物園出逃的斑馬。(圖/趙坤 IG)

原來，23日下午首爾兒童大公園內部的動物園，有一隻斑馬撞破圍欄的木甲板措施，隨後逃至地鐵峨嵯山站附近馬路，還一度走到紫陽洞的居民住宅區，園方表示這是隻2021年出生於動物園的斑馬，並試著跟警消人員透過設置安全圍籬抓回牠，最終在晚上6點10分對斑馬進行麻醉。

此前，這隻斑馬在韓網成為熱門話題，許多網友對在馬路見到斑馬相當傻眼，幸運的是，斑馬並未造成任何人員受傷或財產損失。而抓捕行動完成後，警方正在調閱監視器，釐清整起斑馬逃脫事件，園方負責人則表示除了調查，也承諾避免將來發生同樣的事。